Пользователи соцсетей обрушились с критикой на ведущего, высмеявшего крушение Boeing 737 в Африке. ВИДЕО

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 11:18
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Самолеты клипарт, самолет
Ведущего обвинили в кощунствеФото: Фото: unsplash.com

Пользователи соцсетей жестко раскритиковали кенийского ведущего Данна Мванги, который высмеял крушение Boeing 737 в Эфиопии. Телеведущий применил неуместный жест в выпуске новостей.

«Пляски на костях. Не слышали про такое выражение? Для нормальных людей такой троллинг не приемлем», — написал пользователь под ником Коренной Москвич. «Наверное, у него украинские корни», — предположил Black Wood. «Это же африканское НТВ. Чему удивляться?» — добавил Евгений И.

Во время выпуска новостей о крушении Boeing 737, когда в эфире было смоделировано падение самолета, ведущий Данн Мванги сделал вид, что отмахивается от дыма. Зрители телеканала обрушились с критикой на ведущего и обвинили в кощунственном поведении по отношению к погибшим соотечественникам.

Позже Мванги признал, что был неправ, и публично извинился за свой жест, сообщает VSE42.Ru. Также ведущий опубликовал в своем twitter-аккаунте пост, в котором выразил соболезнования родным и близким погибших.

Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению, потерпел крушение 10 марта. 157 человек, включая восемь членов экипажа, погибли.

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