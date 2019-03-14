Пользователи соцсетей жестко раскритиковали кенийского ведущего Данна Мванги, который высмеял крушение Boeing 737 в Эфиопии. Телеведущий применил неуместный жест в выпуске новостей.
«Пляски на костях. Не слышали про такое выражение? Для нормальных людей такой троллинг не приемлем», — написал пользователь под ником Коренной Москвич. «Наверное, у него украинские корни», — предположил Black Wood. «Это же африканское НТВ. Чему удивляться?» — добавил Евгений И.
Во время выпуска новостей о крушении Boeing 737, когда в эфире было смоделировано падение самолета, ведущий Данн Мванги сделал вид, что отмахивается от дыма. Зрители телеканала обрушились с критикой на ведущего и обвинили в кощунственном поведении по отношению к погибшим соотечественникам.
Позже Мванги признал, что был неправ, и публично извинился за свой жест, сообщает VSE42.Ru. Также ведущий опубликовал в своем twitter-аккаунте пост, в котором выразил соболезнования родным и близким погибших.
#EthiopianAirlineCrash. Shalom. pic.twitter.com/Q0UgKOrqc1— Number8, the poet (@DannMwangi) 12 марта 2019 г.
Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению, потерпел крушение 10 марта. 157 человек, включая восемь членов экипажа, погибли.