Мэр из ХМАО получил предписание за то, что в 40-градусные морозы жители остались без отопления

Прокуратура Мегиона (ХМАО) выдала предписание главе города Олегу Дейнеке и руководству «Тепловодоканала» за то, что в 40-градусные морозы жители поселка Высокий остались без отопления. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства.
«С 24 декабря по 26 декабря 2018 в связи с порывом на магистральном трубопроводе, находящемся в оперативном управлении ресурсоснабжающей организации МУП „Тепловодоканал“, прекращено предоставление коммунальной услуги по отоплению жителям поселка Высокий», — говорится в сообщении надзорного органа.
В беседе с корреспондентом «URA.RU» глава Мегиона Олег Дейнека сообщил, что в результате происшествия к ответственности привлечены работники «Тепловодоканала». Но сама ситуация не так однозначна. «Авария произошла в частном секторе. Там вместо подключения одного дома на 50 квадратов подключены и другие объекты, в том числе и хозпостройки. Поэтому оборудование не выдержало перегрузки. Сейчас мы устроили проверки и отрезаем все эти вещи, поскольку жителями идет несанкционированный отбор тепла», — отметил в разговоре с агентством мэр Мегиона. Получить комментарий в МУПе пока не удалось.