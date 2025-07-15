В Ханты-Мансийском районном суде гособвинитель запросил 13 лет колонии и 3,5 миллиона рублей штрафа бывшей начальнице управления миграции УМВД ХМАО Оксане Семеновой, обвиняемой во взятках и вымогательстве. Об этом журналисту URA.RU рассказал адвокат Иван Анисимов.
«Гособвинение запросило 13 лет лишения свободы и штраф в 3,5 миллиона рублей», — рассказал адвокат. Защита не согласилась с выдвинутыми обвинениями и попросила оправдать Семенову.
На последнем заседании стороны перешли к прениям. Адвокат заявил о недоказанности выдвинутых обвинений. Семеновой вменяется вымогательство взяток с подчиненных. Однако свидетели во время судебного разбирательства не подтвердили эту информацию.
В ноябре 2024 года на процессе выступил старший инспектор отдела по вопросам миграции Семен Глущенко, который рассказал, что Семенова не требовала с него денег, а инкриминируемое ей деяние якобы было «взаимопомощью среди сотрудников для оставшихся без премии коллег». По словам Глущенко, сотрудники делились частью премиального фонда на добровольной основе, что вменяется Семеновой как вымогательство взяток.
Также подсудимую обвинили в получении 230 тысяч рублей от застройщика Шермахмада Норова («Норстрой»), взамен которых она без очереди выдавала мигрантам патенты на работу. Изначально Норов дал обвинительные показания, но после отказался от них и заявил, что они были сделаны под давлением следствия. На суде адвокаты отметили, что Семенова и Норов были в близких отношениях, а те «деньги, которое обвинение инкриминирует как взятку, Норов давал ей по собственной воле, не ожидая взамен протекции по бизнесу».
Гособвинитель попросил у судьи отложить очередное заседание, чтобы подготовить реплику на выступление адвоката. Судья удовлетворил ходатайство.
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