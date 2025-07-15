Замдиректору фирмы из ХМАО вынесли приговор за гибель рабочего под бульдозером

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Неопытный рабочий погиб под бульдозером на нефтяном месторождении в ХМАО
Неопытный рабочий погиб под бульдозером на нефтяном месторождении в ХМАО Фото:

Нижневартовский районный суд признал виновным заместителя директора по общим вопросам компании «ТрансЛогистик» из Когалыма (ХМАО) в нарушении правил охраны труда, из-за которых погиб бульдозерист на нефтяном месторождении. Руководитель получил год условно, говорится в документах суда, которые есть в распоряжении URA.RU.

«Суд признал заместителя директора по общим вопросам ООО „ТрансЛогистик“ виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.?2 ст.?143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, ответственным за их соблюдение), и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком один год. Смерть машиниста наступила в результате асфиксии от сдавления кабиной перевернувшегося бульдозера», — говорится в приговоре.

Статья предусматривает до четырех лет лишения свободы, но суд назначил условный срок. Он учел полное признание вины, раскаяние подсудимого, отсутствие умысла и то, что трагедия произошла по неосторожности.

Все случилось на нефтяном месторождении, где компания «ТрансЛогистик» работала подрядчиком. Машинист бульдозера пытался сам заехать на трал, без помощи сигнальщика. Техника опасно кренилась в сторону. Это заметил водитель трала и предупредил бульдозериста. Машинист пытался въехать несколько раз. На четвертой попытке техника перевернулась. Дверь кабины была открыта, и бульдозерист выпал наружу. Его придавило кабиной, и мужчина погиб на месте.

У машиниста не было необходимого опыта для подобных маневров, но замдиректора, который также отвечал за охрану труда, все равно допустил его к работе — в компании не хватало людей. К тому же техника была неисправна и не прошла техосмотр.

Агентство URA.RU направило запросы в ООО «ТрансЛогистик». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Нижневартовский городской суд взыскал шесть миллионов рублей с компании «Самотлорнефтепромхим» за гибель бульдозериста. В документах суда указано, что рабочего придавило кабиной, когда спецтехника опрокинулась при погрузке на трал.

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Нижневартовский районный суд признал виновным заместителя директора по общим вопросам компании «ТрансЛогистик» из Когалыма (ХМАО) в нарушении правил охраны труда, из-за которых погиб бульдозерист на нефтяном месторождении. Руководитель получил год условно, говорится в документах суда, которые есть в распоряжении URA.RU. «Суд признал заместителя директора по общим вопросам ООО „ТрансЛогистик“ виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.?2 ст.?143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, ответственным за их соблюдение), и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком один год. Смерть машиниста наступила в результате асфиксии от сдавления кабиной перевернувшегося бульдозера», — говорится в приговоре. Статья предусматривает до четырех лет лишения свободы, но суд назначил условный срок. Он учел полное признание вины, раскаяние подсудимого, отсутствие умысла и то, что трагедия произошла по неосторожности. Все случилось на нефтяном месторождении, где компания «ТрансЛогистик» работала подрядчиком. Машинист бульдозера пытался сам заехать на трал, без помощи сигнальщика. Техника опасно кренилась в сторону. Это заметил водитель трала и предупредил бульдозериста. Машинист пытался въехать несколько раз. На четвертой попытке техника перевернулась. Дверь кабины была открыта, и бульдозерист выпал наружу. Его придавило кабиной, и мужчина погиб на месте. У машиниста не было необходимого опыта для подобных маневров, но замдиректора, который также отвечал за охрану труда, все равно допустил его к работе — в компании не хватало людей. К тому же техника была неисправна и не прошла техосмотр. Агентство URA.RU направило запросы в ООО «ТрансЛогистик». На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Нижневартовский городской суд взыскал шесть миллионов рублей с компании «Самотлорнефтепромхим» за гибель бульдозериста. В документах суда указано, что рабочего придавило кабиной, когда спецтехника опрокинулась при погрузке на трал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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