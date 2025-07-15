Что известно о депутате Таги-заде, сравнившем ХМАО с исторической родиной мигрантов

Депутат Думы ХМАО Халид Таги-заде оказался в эпицентре серьезного политического скандала после резкого высказывания, прозвучавшего на одном из заседаний регионального парламента. Он заявил, что ХМАО является исторической родиной узбеков. Эти слова вызвали крайне негативную реакцию общественности, политических элит и СМИ и стали предметом бурного обсуждения. Опрометчивое заявление привлекло внимание силовых структур и в итоге вынудило депутата отказаться от мандата. В материале URA.RU рассказываем, как развивались события.
Первые официальные санкции
Сразу после скандала Таги-заде подвергся первым санкциям со стороны руководства Думы ХМАО. Было принято решение лишить его должности заместителя председателя комитета по социально-экономическому развитию. Несмотря на острую общественную дискуссию, мандат депутата решено было сохранить до завершения проверки силовых ведомств на предмет наличия признаков экстремизма в его словах.
Проверка на экстремизм
Прокуратура начала проверку заявления Таги-заде на наличие экстремистских высказываний. Параллельно всплыла новая информация: выяснилось, что ранее, в марте 2025 года, он участвовал в голосовании за награждение своего родного брата почетной грамотой Думы ХМАО и выплату премии в размере 30 тыс. рублей, не взяв самоотвод. Этот эпизод вызвал дополнительные подозрения в нарушении этических норм.
Реакция властей и коллег по партии
Коммунистическая партия, членом которой формально оставался Таги-заде, дистанцировалась от него. Лидер югорских коммунистов Алексей Савинцев открыто заявил, что депутат был исключен из партии задолго до скандала из-за грубых нарушений партийной дисциплины и некорректных высказываний. Особенно остро воспринималось его заявление о конфликте между Азербайджаном и Арменией, где он занял ярко выраженную националистическую позицию, противоречащую интернационалистским взглядам КПРФ. Савинцев уточнил, что попытка привлечь его к ответственности через комиссию по этике тогда не дала результата.
Позиция Таги-заде
Таги-заде неоднократно пытался оправдаться, утверждая, что его слова были искажены журналистами и администраторами Telegram-каналов. Он настаивал, что говорил лишь гипотетически и не имел намерения нанести ущерб репутации региона. Тем не менее многие представители региональных элит сочли его поведение неприемлемым для депутата.
Развязка ситуации
Политическое будущее Таги-заде зависело от официальных заключений правоохранительных органов и позиции большинства депутатов на внеочередном заседании. В итоге силовики не нашли признаков экстремизма, однако коллеги единогласным решением лишили его зарплаты и должности в думском комитете. После этого, по словам источников агентства, оставаться депутатом для него уже не имело смысла, и он добровольно сложил мандат. В ближайшее время в Думе пройдет заочное голосование, на котором его официально лишат статуса депутата.
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