Мэр крупнейшего города в ХМАО пошел на крайние меры из-за непогоды

На улицы Сургута брошена вся снегоуборочная техника Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Глава Сургута Вадим Шувалов вывел на борьбу с разбушевавшейся стихией всю снегоуборочную технику в городе. Об этом градоначальник написал в Instagram.

«Сегодня вся снегоуборочная техника Сургута — 120 единиц — вышла на улицы города. Коммунальным службам помогают подрядчики, их оборудование также занято в расчистке дорог. Дополнительно 10 единиц готовы вывести управляющие компании. Мы работаем вместе, чтобы не допустить транспортного коллапса вечером», — говорится в сообщении сургутского мэра.

Также глава администрации обратился к управляющим компаниям, чтобы те уделили повышенное внимание уборке снега во дворах, чтобы избежать нареканий от населения. На усиленный режим работы коммунальщики 15 марта вынуждены перейти из-за штормового предупреждения, объявленного в Югре. В Сургуте сильные порывы ветра сопровождаются снегопадами. Из-за этого оказались заметены все дороги. Стоит отметить, что за первые две недели марта в Сургуте выпала месячная норма осадков.