Екатеринбуржец забросал припаркованные под окнами машины мебелью

Двое екатеринбуржцев обратились в полицию с заявлениями о повреждении автомобилей. На их машины сверху упала мебель.
«Собственники двух автомобилей обратились с заявлениями о повреждении автотранспортных средств. По данному факту службой участковых полиции проводится проверка», — сообщили «URA.RU» в УМВД России по Екатеринбургу. Установлено, что житель дома, около которого были припаркованы пострадавшие автомобили, выкидывал из окна своей квартиры мебель и вещи.
По предварительным данным, мужчина что употреблял наркотики и был в неадекватном состоянии, уточняет портал E1.Ru. Врачи «скорой» доставили екатеринбуржца в психиатрическую больницу.