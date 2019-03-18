17 марта 2019
16 марта 2019

Екатеринбуржец забросал припаркованные под окнами машины мебелью

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 09:55
Размер текста
-
17
+
Клипарт, разбитое стекло, дтп, авария, машина
У одного из авто оказалось разбито стеклоФото: depositphotos.com © URA.RU

Двое екатеринбуржцев обратились в полицию с заявлениями о повреждении автомобилей. На их машины сверху упала мебель.

«Собственники двух автомобилей обратились с заявлениями о повреждении автотранспортных средств. По данному факту службой участковых полиции проводится проверка», — сообщили «URA.RU» в УМВД России по Екатеринбургу. Установлено, что житель дома, около которого были припаркованы пострадавшие автомобили, выкидывал из окна своей квартиры мебель и вещи.

По предварительным данным, мужчина что употреблял наркотики и был в неадекватном состоянии, уточняет портал E1.Ru. Врачи «скорой» доставили екатеринбуржца в психиатрическую больницу.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...