Свердловский губернатор летит с Путиным в Кыргызстан за новой версией «электронного правительства»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев включен в состав российской делегации, которая вместе с президентом РФ Владимиром Путиным совершит 28 марта визит в Кыргызстан. Представители двух государств проведут переговоры об усовершенствовании «электронного правительства», а также обсудят дорожную карту по продвижению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Как сообщил «URA.RU» имеющий отношения к организации мероприятия источник, в числе возможных совместных проектов создание системы экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия, проекты по созданию информационных систем, оптимизирующих работу органов власти, и организация в Кыргызстане оборудования для солнечной энергетики.
В департаменте информационной политики Свердловской области «URA.RU» подтвердили, что в графике главы региона действительно на конец марта запланирован визит в Кыргызстан. Повестка мероприятия уточняется.