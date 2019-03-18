Свердловский губернатор летит с Путиным в Кыргызстан за новой версией «электронного правительства»

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 16:50
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ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, куйвашев евгений, путин владимир
У Куйвашева будет время для личного общения с главой государстваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев включен в состав российской делегации, которая вместе с президентом РФ Владимиром Путиным совершит 28 марта визит в Кыргызстан. Представители двух государств проведут переговоры об усовершенствовании «электронного правительства», а также обсудят дорожную карту по продвижению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Как сообщил «URA.RU» имеющий отношения к организации мероприятия источник, в числе возможных совместных проектов создание системы экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия, проекты по созданию информационных систем, оптимизирующих работу органов власти, и организация в Кыргызстане оборудования для солнечной энергетики.

В департаменте информационной политики Свердловской области «URA.RU» подтвердили, что в графике главы региона действительно на конец марта запланирован визит в Кыргызстан. Повестка мероприятия уточняется.

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