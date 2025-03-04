«Исчадие закона»: ставшая мемом следователь из Екатеринбурга впервые высказалась о славе

Старший следователь Влада Пономарева следственного отдела Кировского района Екатеринбурга моментально стала звездой соцсетей: каналы и паблики обсуждали ее видеокомментарий для программы «Патрульный участок». За пронзительный немигающий взгляд девушку называли «всевидящим оком», «исчадием закона», роботом и инопланетянином, но сама следователь своей славе не рада.
Небольшое интервью с девушкой провел помощник руководителя свердловского управления СКР подполковник юстиции Максим Чалков (его он опубликовал в своих соцсетях). На вопрос, готова ли Пономарева сделать карьеру в кино или на телевидении после обрушившейся славы, Влада отвечает отрицательно: «Нет, я бы не согласилась. Потому что я не публичный человек. Скорее, больше замкнутый. У меня очень узкий круг общения. Мне эта слава совершенно ни к чему. Я бы лучше дальше работала следователем, выполняла свою работу. Я не стремлюсь ни на телевидение, ни в кино. Мне это не нужно».
Пономарева мечтала стать следователем с самого детства, ведь ее родители тоже были на службе: отец работал в Уральской оперативной таможне, мама — в налоговой инспекции. Несмотря на то, что девушка — коренная екатеринбурженка, карьеру она начинала в Кировграде. Позже ее перевели в Екатеринбург, где следователь начала заниматься делами несовершеннолетних, где подростки либо сами нарушают закон, либо преступления совершают против них.
Девушка выглядит хрупкой, но это не мешает ей показывать себя как высококлассного специалиста: «Я чувствую себя уверенно, поскольку в работе мне, как кажется, присущи сдержанность и спокойствие. Я четко оцениваю обстановку, расставляя приоритеты, и просто делаю свою работу».
Самое сложное в работе, говорит Влада, это не проецировать все на себя. «У меня такой характер, что я ничего негативного близко к сердцу не принимаю. Не пропускаю через себя негативных эмоций», — делится следователь. При этом больше всего ей нравится выезжать на места происшествий, проводить очные ставки и допросы, где люди признаются в преступлениях.
Следователь также рассказала, что в школьные годы занималась легкой атлетикой, ходила в кружок русского народного творчества, играла на домре, выступала в ансамбле «Уральская вечора» и побывала с коллективом на Тайване, в Чехии, Польше, Австрии и Беларуси.
Сейчас девушка погружена в работу. Признается, свободного времени мало, но она успевает заниматься спортом, воспитывать британскую кошку Беллу, смотреть боевики, детективы, триллеры и слушать рок.
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