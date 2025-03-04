Легенды русского рэпа закатят шоу на 8 Марта в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на 8 Марта выступит «Каспийский груз»

04 марта 2025 в 17:21 Размер текста - 17 +

Девушки смогут посетить рэп-, панк- и поп-концерты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Международный женский день в этом году выпадает на субботу, поэтому площадки Екатеринбурга подготовили множество развлечений. Можно отправиться на концерт группы «Каспийский груз» или «Хора Турецкого», посетить вечеринки, где будут раздавать цветы, или послушать истории о смертях от судмедэксперта. URA.RU собрало все самые интересные события 8 Марта. Концерты «Хор Турецкого» Ежегодно коллектив преподносит подарок уралочкам и дает концерт в Екатеринбурге. Проникновенные баллады о любви и мировые хиты прозвучат в ККТ «Космос». У коллектива запланировано два концерта — в 15:00 и 19:00, но с билетами нужно поторопиться, их разбирают быстро. Цена — 2800 рублей. 12+ «Хор Турецкого» выступит в программой «Вам, любимые!» Фото: Анна Майорова © URA.RU «План Ломоносова» Для тех, кто не намерен погружаться в атмосферу женственности, есть вариант с панк-концертом. В концерт-холле «Свобода» выступит «План Ломоносова», где солистом является Александр Ильин — тот самый Семен Лобанов из сериала «Интерны». Екатеринбурженкам предлагают отметить 15-летие группы вместе в 19:00, вход — 2000 рублей. 16+. «Каспийский груз» Более гангстерская тусовка пройдет в «МТС Live Холл». Здесь в честь 10-летия альбома «Сторона А сторона Б» выступит знаменитый рэп-дуэт. Начало в 20:00, билеты — от 2250 рублей. 18+. Вечеринки Woman.Wine.View На 18 этаже Hyatt Regency устроят вечеринку с фуршетом, безлимитными коктейлями, обилием суши, сашими и роллов. Также весь вечер для гостей будет звучать испанская гитара и работать фотограф. Начало мероприятия в 19:00, окончание в 22:00, стоимость — 8800 рублей за одного гостя. 18+ Femme Fatale Праздничная тусовка пройдет в баре «Самоцвет». Развлекать посетителей будут диджей, здесь же расположится тату-бар, где можно сделать утонченные татуировки. Празднование 8 Марта начнется в 22:00, девушки проходят бесплатно, мужчины покупают билет за 500 рублей. 18+ На большинство тусовок вход для девушек будет бесплатным Фото: Денис Моргунов © URA.RU «МиниСтерство» Live-performance, танцы на барной стойке под дождем из лепестков и гадание на барменах ждут девушек в заведении Nebar. Для прекрасного пола вход бесплатный всю ночь, для мужчин — 1000 рублей, который станет депозитом: его можно потратить на еду или напитки. Стартует тусовка в 18:00 и продлится до шести утра. 18+ «Вписка» В Международный женский день девушек приглашают в клуб «Нирвана». В программе — выступления групп, которые сыграют хиты таких популярных артистов, как «Пошлая Молли», «Три дня дождя», Мукки, Кишлак, SSSHHHIIITTT и других. Еще гостей ждут розыгрыши призов, бирпонг, а всем гостьям подарят цветы. Начало в 23:30, билеты — от 400 рублей. 18+ WOMEN’S DAY от «Стаи» Еще одним местом для танцев станет «Свобода». Каждой представительнице женского пола подарят цветы, а все гостьи смогут сделать кадры в фотобудке или на фотозоне, сыграть в игровой автомат или настольный теннис, поучаствовать в розыгрыше стайлера Dyson. Ожидается перформанс-шоу от диджеев, хип-хоп, электронная и поп-музыка. Вход обойдется от 699 рублей, начало — в 23:00. 18+ Культурная программа «День красоты» в МЕГЕ На «Вкусном бульваре» пройдут мастер-классы, гаражная распродажа блогеров, модный показ, встреча со стилистом, которая расскажет о трендах на примере брендов LIME, Love Republic, Befree, New Yorker и других. Также заработают бьюти-зона, где будут делать макияж, и маркет аксессуаров. Празднование продлится с 12:00 до 20:00. Премьера оперы прошла в декабре 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Опера «Любовный напиток» В «Урал Опера Балете» идет комедийная опера «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти. В центре сюжета — рассказ о крестьянине Неморино, который влюблен в богатую землевладелицу Адину. Она не торопится отвечать ему взаимностью. Однажды в жизни главных героев появляется сержант Белькоре и лекарь-шарлатан Дулькамары, один хочет жениться на Адине, второй дает Неморино любовный напиток, который должен помочь безответно влюбленному мужчине привлечь женщину. Постановку покажут в 18:00, билеты — от 500 рублей. 12+ Фотовыставка Маши Юмашевой В Ельцин Центре покажут фотографии Марии Юмашевой — внучки первого президента России Бориса Ельцина. Изначально девушка делала фотографии для журнала Marie Claire, но затем решила сделать выставку — первыми фото Наины Ельциной увидели москвичи. Теперь же кадры первой леди можно найти в холле кинозала, вход бесплатный. 0+ Ток-шоу с эмбриологом, судмедэкспертом и философом Необычный формат подготовил Информационный центр по атомной энергии. В креативном кластере «Л52» пройдет встреча с тремя специалистами. Клинический эмбриолог Инна Хасанова расскажет о современной эмбриологии и объяснит, почему человеческие яйцеклетки — один из самых дорогих материалов. Судмедэксперт Юлия Якимова поделится, от чего и почему люди могут неожиданно погибнуть и как это предотвратить, а кандидат философских наук Мария Иванченко озвучит способы достижения бессмертия. Вход бесплатный, требуется регистрация. Начало в 13:00. 12+ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Международный женский день в этом году выпадает на субботу, поэтому площадки Екатеринбурга подготовили множество развлечений. Можно отправиться на концерт группы «Каспийский груз» или «Хора Турецкого», посетить вечеринки, где будут раздавать цветы, или послушать истории о смертях от судмедэксперта. URA.RU собрало все самые интересные события 8 Марта. «Хор Турецкого» Ежегодно коллектив преподносит подарок уралочкам и дает концерт в Екатеринбурге. Проникновенные баллады о любви и мировые хиты прозвучат в ККТ «Космос». У коллектива запланировано два концерта — в 15:00 и 19:00, но с билетами нужно поторопиться, их разбирают быстро. Цена — 2800 рублей. 12+ «План Ломоносова» Для тех, кто не намерен погружаться в атмосферу женственности, есть вариант с панк-концертом. В концерт-холле «Свобода» выступит «План Ломоносова», где солистом является Александр Ильин — тот самый Семен Лобанов из сериала «Интерны». Екатеринбурженкам предлагают отметить 15-летие группы вместе в 19:00, вход — 2000 рублей. 16+. «Каспийский груз» Более гангстерская тусовка пройдет в «МТС Live Холл». Здесь в честь 10-летия альбома «Сторона А сторона Б» выступит знаменитый рэп-дуэт. Начало в 20:00, билеты — от 2250 рублей. 18+. Woman.Wine.View На 18 этаже Hyatt Regency устроят вечеринку с фуршетом, безлимитными коктейлями, обилием суши, сашими и роллов. Также весь вечер для гостей будет звучать испанская гитара и работать фотограф. Начало мероприятия в 19:00, окончание в 22:00, стоимость — 8800 рублей за одного гостя. 18+ Femme Fatale Праздничная тусовка пройдет в баре «Самоцвет». Развлекать посетителей будут диджей, здесь же расположится тату-бар, где можно сделать утонченные татуировки. Празднование 8 Марта начнется в 22:00, девушки проходят бесплатно, мужчины покупают билет за 500 рублей. 18+ «МиниСтерство» Live-performance, танцы на барной стойке под дождем из лепестков и гадание на барменах ждут девушек в заведении Nebar. Для прекрасного пола вход бесплатный всю ночь, для мужчин — 1000 рублей, который станет депозитом: его можно потратить на еду или напитки. Стартует тусовка в 18:00 и продлится до шести утра. 18+ «Вписка» В Международный женский день девушек приглашают в клуб «Нирвана». В программе — выступления групп, которые сыграют хиты таких популярных артистов, как «Пошлая Молли», «Три дня дождя», Мукки, Кишлак, SSSHHHIIITTT и других. Еще гостей ждут розыгрыши призов, бирпонг, а всем гостьям подарят цветы. Начало в 23:30, билеты — от 400 рублей. 18+ WOMEN’S DAY от «Стаи» Еще одним местом для танцев станет «Свобода». Каждой представительнице женского пола подарят цветы, а все гостьи смогут сделать кадры в фотобудке или на фотозоне, сыграть в игровой автомат или настольный теннис, поучаствовать в розыгрыше стайлера Dyson. Ожидается перформанс-шоу от диджеев, хип-хоп, электронная и поп-музыка. Вход обойдется от 699 рублей, начало — в 23:00. 18+ «День красоты» в МЕГЕ На «Вкусном бульваре» пройдут мастер-классы, гаражная распродажа блогеров, модный показ, встреча со стилистом, которая расскажет о трендах на примере брендов LIME, Love Republic, Befree, New Yorker и других. Также заработают бьюти-зона, где будут делать макияж, и маркет аксессуаров. Празднование продлится с 12:00 до 20:00. Опера «Любовный напиток» В «Урал Опера Балете» идет комедийная опера «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти. В центре сюжета — рассказ о крестьянине Неморино, который влюблен в богатую землевладелицу Адину. Она не торопится отвечать ему взаимностью. Однажды в жизни главных героев появляется сержант Белькоре и лекарь-шарлатан Дулькамары, один хочет жениться на Адине, второй дает Неморино любовный напиток, который должен помочь безответно влюбленному мужчине привлечь женщину. Постановку покажут в 18:00, билеты — от 500 рублей. 12+ Фотовыставка Маши Юмашевой В Ельцин Центре покажут фотографии Марии Юмашевой — внучки первого президента России Бориса Ельцина. Изначально девушка делала фотографии для журнала Marie Claire, но затем решила сделать выставку — первыми фото Наины Ельциной увидели москвичи. Теперь же кадры первой леди можно найти в холле кинозала, вход бесплатный. 0+ Ток-шоу с эмбриологом, судмедэкспертом и философом Необычный формат подготовил Информационный центр по атомной энергии. В креативном кластере «Л52» пройдет встреча с тремя специалистами. Клинический эмбриолог Инна Хасанова расскажет о современной эмбриологии и объяснит, почему человеческие яйцеклетки — один из самых дорогих материалов. Судмедэксперт Юлия Якимова поделится, от чего и почему люди могут неожиданно погибнуть и как это предотвратить, а кандидат философских наук Мария Иванченко озвучит способы достижения бессмертия. Вход бесплатный, требуется регистрация. Начало в 13:00. 12+