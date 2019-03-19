Мэр Сургута напомнил Роману Богачу, кто ответственный за уборку снега в городе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургута Вадим Шувалов после рейда по дворам раскритиковал ситуацию с уборкой придомовых территорий и напомнил о персональной ответственности за этот фронт работы главе департамента городского хозяйства Роману Богачу. Об этом «URA.RU» рассказали в мэрии.

«Сургутяне хотят сегодня жить в нормальных комфортных условиях. Не входите в положение тех людей, которые должны выполнять свои должностные инструкции. Вы (Роман Богач — прим. ред.) ответственный в городе, который обеспечивает чистоту и порядок. Если управляющие компании не смогут нормально убрать дворы, берите тогда лопату и чистите сами», — обратился Вадим Шувалов к главному сургутскому коммунальщику. Разговор состоялся во дворе дома №13/1 по улице Майской, куда приехала делегация из мэрии. Там как раз шла уборка территории. Мэр обратил внимание на то, что на козырьках квартир и крыше дома висят сосульки, которые могут быть опасны для прохожих.

Подчиненные Вадима Шувалова отчитались о том, что в течение марта в отношении управляющих компаний уже выписано 37 административных протоколов за неудовлетворительное состояние дворов. Коммунальщикам грозит штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей. Мэр поручил продолжить эту работу, поскольку сам следит за ростом количества жалоб от жителей, которые приходят на интернет-портал «Твой Сургут».

Отдельно обратился Вадим Шувалов и к руководству управляющих компаний. «Прошу вас немедленно подключиться к процессу уборки дворов. Особенно в период грядущего потепления прошу обратить внимание на территории, которые давно не чистились. Там возникают колеи, ямы и ухабы, доставляющие массу неудобств жителям», — заявил градоначальник.