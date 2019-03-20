Из-за аварии в Кургане отключат воду и перекроют улицу в центре

В Кургане из-за аварии водовода в четверг планируется ограничение водоснабжение нескольких домов. Работы также потребуют перекрытия участка в центре города — речь идет об отрезке улицы Ленина от Пушкина до К. Мяготина, сообщили в пресс-службе «Водного союза».
«С 10:00 до 21:00 21 марта возможно отключение холодной воды по адресам: ул. К. Мяготина № 124а и ул. Ленина № 31, 33», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Для проведения ремонтно-восстановительных работ с движение на обозначенном участке улицы Ленина будет закрыто с 21 марта по 23 марта.
По данным «Водного Союза», 76% водопроводных и 95% канализационных сетей Кургана полностью изношены. В зауральском правительстве готовят документы, чтобы регион смог войти в программу «Чистая вода» и получить федеральное финансирование на ремонт изношенных коммуникаций и очистных сооружений.