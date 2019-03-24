Синоптики пообещали Москве возвращение зимы

В конце марта Москву ожидают обильные снегопады. За сутки на столицу выпадет около трети месячной нормы осадков, сообщает центр погоды «Фобос».
«Москву ждет еще один рецидив зимы. По расчетам, за это время в городе выпадет около трети мартовской нормы осадков», — сообщают синоптики. Также они уточнили, что самые обильный снегопад ожидается на ночь с 26 на 27 марта при температуре воздуха от -1 градуса до -6.
Ранее Гидрометцентр сообщал, что некоторые регионы России ждут 30-градусные апрельские морозы. Уральцам подобных холодов можно не бояться: согласно данным сервиса по прогнозам погоды Gismeteo, в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Кургане и Перми в первые две недели апреля температура днем составит в среднем от +6 до +13 градусов. В Югре апрель начнется с -5, и к середине месяца прогреется до +6, а на Ямале стоит ожидать температуры от -8 до -14 градусов.