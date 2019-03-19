Россию ждут 30-градусные апрельские морозы

Россиянам стоит готовиться к 30-градусным морозам в апреле. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
«Морозов нужно ожидать жителям северных регионов страны, как, например, Якутия», — уточняют argumenti.ru. Паршина объяснила, что сильные морозы не будут держаться постоянно, однако «в отдельные ночи» температура воздуха в северных регионах понизится до -20, а местами и до -30 градусов.
Уральцам подобных морозов можно не бояться. Согласно данным сервиса по прогнозам погоды Gismeteo, В Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Кургане и Перми в первые две недели апреля температура днем составит в среднем от +6 до +13 градусов. Немного холоднее будет в ХМАО и ЯНАО. В Ханты-Мансийске апрель начнется с -5, и к середине месяца прогреется до +6. А в Салехарде стоит ожидать температуры от -8 до -14 градусов. Кроме того, в столице Ямала апрельский воздух не разогреется выше отметки в +3 градуса.
В Москве апрель начнется с дождей и среднесуточной температуры в +5 градусов. И только к середине месяца воздух прогреется до +14.
Интересно, что ранее в Сибири погода побила вековые тепловые рекорды. При этом непривычно высокая температура резко пришла на смену сильным морозам, напоминает ИА FlashSiberia.