Чиновник извинился перед уральским тренером, которого обвинил в отсутствии патриотизма

Глава Нагайбакского района Виталий Гайсин извинился перед тренером по гиревому спорту Владимиром Семеновым, которого он ранее обвинил в отсутствии патриотизма. Это произошло после того, как мужчина, тренирующий детей, уволился с должности уборщика. 73-летний наставник клуба «Самсон» просил финансирования для школьников, но в администрации ему отказывали.
«Я приношу свои извинения Семенову Владимиру Евдокимовичу. Мое высказывание носило не адресный характер», — приводит издание «Всходы» слова Гайсина.
Ранее Гайсин, узнав об увольнении тренера-уборщика, упрекнул Семенова во время совещания в администрации. «Кто-то по амбициозным причинам [решает]: „Я не буду тренировать“. Но давайте я спрошу: а где чувство ответственности? Высокопарными словами скажу: где патриотизм?», — цитирует «Ридус» главу района.
Издание отмечает, что Семенов работал на должности уборщика, поскольку у него нет высшего профильного образования. По словам 73-летнего тренера, он не раз просил помощи у властей района: финансирование необходимо на экипировку для соревнований школьников. Но поддержки мужчина так и не получил. Устав бороться с администрацией, наставник решил уволиться.
Примечательно, что подопечные Семенова занимали призовые места на областных, всероссийских и международных соревнованиях. Его воспитанники три раза становились чемпионами мира.