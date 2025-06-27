Алаудинов: Трамп не будет спасать Зеленского

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Трамп легко может изменить свою позицию, исходя из собственных интересов, заявил Алаудинов
Трамп легко может изменить свою позицию, исходя из собственных интересов, заявил Алаудинов Фото:

Президент США Дональд Трамп не станет помогать главе Украины Владимиру Зеленскому из-за допущенных им ошибок. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Я не думаю, что Трамп будет спасать Зеленского. Зеленский совершил слишком много ошибок, чтобы Трамп за него уже не заступился никак», — заявил Алаудинов. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что Трамп легко меняет свои обещания и стратегию, исходя из собственных интересов. Алаудинов подчеркнул, что России следует опираться только на собственные силы, а ее главными союзниками остаются армия и флот.

Ранее Дональд Трамп заявил, что после встречи с Владимиром Зеленским пришел к выводу о желании украинского лидера завершить конфликт на Украине. Об этом он сообщил журналистам на саммите НАТО в Нидерландах, отметив, что беседа с Зеленским прошла в дружественной атмосфере. Трамп также сообщил о предстоящем разговоре с президентом России Владимиром Путиным, передает MK.RU.

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Президент США Дональд Трамп не станет помогать главе Украины Владимиру Зеленскому из-за допущенных им ошибок. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. «Я не думаю, что Трамп будет спасать Зеленского. Зеленский совершил слишком много ошибок, чтобы Трамп за него уже не заступился никак», — заявил Алаудинов. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что Трамп легко меняет свои обещания и стратегию, исходя из собственных интересов. Алаудинов подчеркнул, что России следует опираться только на собственные силы, а ее главными союзниками остаются армия и флот. Ранее Дональд Трамп заявил, что после встречи с Владимиром Зеленским пришел к выводу о желании украинского лидера завершить конфликт на Украине. Об этом он сообщил журналистам на саммите НАТО в Нидерландах, отметив, что беседа с Зеленским прошла в дружественной атмосфере. Трамп также сообщил о предстоящем разговоре с президентом России Владимиром Путиным, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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