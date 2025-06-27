Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский выразил готовность к обсуждению вопросов истории Малороссии и Войска Запорожского с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Помощник президента также заявил, что хотел бы направить ему учебник истории России.
«С Марком [Рютте] мы поговорим, если возникнет необходимость, на тему истории Малороссии и Войска Запорожского. Я уверен, что он узнает много нового. Так же, как и он, наверняка, мне много нового расскажет. Например, об освоении голландским купечеством Индонезии», — сказал Мединский. Цитату приводит ТАСС.
В разговоре с журналистами Мединский также упомянул о своей готовности отправить генсеку НАТО учебник российской истории, хотя и сомневается в целесообразности такого жеста. «Я бы ему отправил [учебник], честно говоря, но потом подумал, что жалко, все равно же читать не будет», — добавил он.
Ранее Владимир Мединский подчеркивал важность исторического образования для успешного ведения переговоров с Киевом, отмечая, что глубокое знание истории помогает в диалоге. Он уже делился своим опытом участия в мирных переговорах с Украиной, которые проходили в Стамбуле 2 июня 2025 года и завершились обсуждением условий мира и обменом меморандумами.
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