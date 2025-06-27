Военнослужащие сформированной на территории Франции 25-й бригады ВСУ несут значительные потери в Сумской области. Об этом 27 июня сообщил командир одной из групп спецназа «Ахмат», входящей в состав группировки «Север», с позывным Аид.
«Противник пытается заводить резервы, в том числе вновь сформированные бригады по примеру 25-й бригады, которая формировалась на территории Франции на новой французской технике, шведской технике», — рассказал «Аид» РИА «Новости». Он уточнил, что ВС РФ проводят наступательные действия в рамках указа президента о создании буферной зоны, что приводит к оттеснению украинских подразделений вглубь Сумской области.
Командир уточнил, что 25-я бригада прибыла на фронт для замены ранее занимавших этот участок группировок. По его данным, отряд «Шквал», который заменила прибывшая вражеская бригада, понес серьезные потери в ходе апрельского наступления, а попытки проникновения на территорию России в майские праздники закончились для них поражением.
«Аид» также отметил, что подготовка украинских военных, проходившая по стандартам НАТО во Франции, оказалась недостаточной для ведения современных боевых действий. По его словам, ротации украинских подразделений были сорваны, большое количество личного состава и иностранной техники было уничтожено. В настоящее время инициативу в наступлении, по утверждению командира, перехватили российские войска.
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