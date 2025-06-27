Дед будущей главы внешней разведки Великобритании MI-6 Константин Добровольский по прозвищу «Мясник» был нацистским коллаборационистом в годы Второй мировой войны. Об этом сообщила британская газета The Daily Mail со ссылкой на документы из архивов немецкого города Фрайбург.
«Архивы в Германии свидетельствуют о том, что женщина, которая с сентября будет отвечать за государственные тайны, является внучкой печально известного нацистского коллаборациониста, который шпионил и убивал ради Германии Адольфа Гитлера», — говорится в материале. Согласно публикации, Добровольский родился в Черниговской губернии в 1906 году и после революции оказался в СССР под чужим именем.
Журналисты The Daily Mail отметили, что он был арестован за антисоветскую агитацию и антисемитизм, а затем отправлен в сибирские лагеря. В начале Великой Отечественной войны Добровольский записался в Красную армию, однако уже в августе 1941 года перешел на сторону немецких войск. По данным издания, он активно сотрудничал с оккупантами, участвовал в карательных операциях против партизан и еврейского населения. В немецких архивах также сохранились свидетельства о его причастности к расстрелам и организации местной полиции.
К 1942 году Добровольский стал членом тайной полевой полиции вермахта. В опубликованных документах говорится, что он лично принимал участие в зачистках и хвастался очищением районов от «нежелательных элементов». Незадолго до освобождения Черниговской области Красной армией, Добровольский вывез семью за границу. Его супруга и сын позже оказались в Великобритании, где сменили фамилию на Метревели. О дальнейшей судьбе самого Добровольского информации нет, однако его имя фигурировало в советских списках врагов СССР.
В Министерстве иностранных дел Великобритании журналистам заявили, что новая глава британской разведки Блейз Метревели не знала и не встречалась со своим дедом по отцовской линии. В ведомстве подчеркнули, что ее происхождение связано с конфликтами и разделением, что характерно для семей с восточноевропейскими корнями. Также отмечается, что именно сложная семейная история повлияла на профессиональные ценности Метревели и ее стремление предотвращать конфликты.
Блейз Метревели, которой 47 лет, в сентябре станет первой женщиной во главе MI-6. Сейчас она руководит технологическим департаментом спецслужбы и имеет опыт работы в Ближневосточном и Европейском регионах. Метревели окончила Кембриджский университет по специальности «Антропология» и сменит на посту Ричарда Мура.
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