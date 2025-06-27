Экономист раскрыл, кому выгоден крепкий рубль

Крепкий рубль способствует снижению инфляции, удешевлению импорта и росту доверия к экономике. Он выгоден потребителям и бизнесу, работающему с импортными товарами. Об этом рассказала директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.
«Сильная национальная валюта поддерживает уверенность населения и бизнеса в стабилизации экономической обстановки. Люди начинают предпочитать хранить накопления в рублях. Также крепкий рубль помогает снизить инфляцию и делает дешевле импортные товары и отпуск за границей», — заявила Сорокина агентству «Прайм».
Эксперт также напомнила, что укрепление рубля снижает себестоимость продукции с импортными комплектующими. Однако, по ее словам, сильная национальная валюта невыгодна экспортерам и может снижать конкурентоспособность российских товаров. Кроме того, она способна увеличить дефицит бюджета, зависящего от нефтяных доходов, хотя рост цен на нефть частично компенсирует этот эффект.
Ранее на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что укрепление рубля сопровождается ростом доверия к экономике и делает хранение сбережений в национальной валюте более привлекательным. Эксперты связывают это с привлекательностью рублевых активов и высокими ставками по депозитам и облигациям, что способствует снижению спроса на иностранную валюту.
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