Российская авиакомпания потребовала запретить зажигалки в самолетах после ЧП на рейсе с Урала

Запрет на зажигалки предложили ввести после инцидента на рейсе Екатеринбург — Анталия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания Red Wings требует запретить пронос зажигалок в самолет. Соответствующее предложение авиаперевозчик планирует направить в Росавиацию.

«Red Wings намерено обратиться в Росавиацию с предложением запретить провоз зажигалок в салоне самолета. Это связано с возгоранием, произошедшим на борту Airbus A-321, следовавшего из Екатеринбурга в Анталью», — сообщает РИА «Новости».

28 марта на борту самолета, следующего из Екатеринбурга в Анталию, пассажир решил воспользоваться зажигалкой. Он случайно поджег кресло, стала тлеть обшивка сидения. Возгорания было оперативно ликвидировано, сообщает «Пятый канал». Самолет благополучно сел в турецком аэропорту, никто не пострадал.