В Рязани к зданию горадминистрации родственники привезли гроб с телом женщины. Траурный кортеж выстроился перед мэрией с плакатами, обвиняющими чиновников в смерти горожанки.
Инцидент произошел 30 марта, утром. Возле здания городской управы выстроились несколько «Газелей», в одной из которых находилось тело местной предпринимательницы Ирины Фокиной. 51-летняя женщина скончалась 28 марта. К мэрии подошли супруг, родственники и бывшие коллеги погибшей. Они развернули плакаты: «Кто вернет нам нашу жену и мать?», «Администрация Рязани угробила перевозчика».
Собравшиеся рассказали, что ранее женщина занималась в городе организацией пассажироперевозок. Администрация Рязани подала на предпринимательницу в суд, обвинив ее в нелегальной деятельности. Родные погибшей уверены, что из-за разбирательств с мэрией женщина пережила сильные нервные стрессы и это стало причиной ее смерти.
«Привезли к администрации, чтобы они видели, что они натворили», — пояснил «Рязанской областной газете» вдовец Виктор Фокин. «Пусть это будет на их совести. Они и угробили мою жену», — добавил он. Мужчина также заявил, что «все документы были правомочными» и они с женой лишь «отстаивали свои права». К собравшимся, судя по видео, никто из чиновников не вышел. После акции траурный кортеж отправился на кладбище.