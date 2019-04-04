«Куртки Путина» начали продавать в России

Российская компания «Военторг» открыла продажи так называемых «курток Путина». Демисезонные ветровки, созданные по образцу куртки, в которой президент России Владимир Путин отдыхал в Сибири, появились в магазинах «Армия России».
«Долгое время эта демисезонная ветровка из плотного материала была эксклюзивом президента России. Но теперь ее можно приобрести», — сообщили в пресс-службе «Военторга». В компании отметили, что куртки выпущены в ограниченном количестве.
В подобной ветровке Владимир Путин ездил на рыбалку в Республику Тува в августе 2018 года. Тогда журналисты обратили внимание на то, что президент был одет якобы в куртку американского бренда Abercrombie & Fitch, логотип которого был заклеен лейблом «Армия России», напоминает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему «ничего не известно» по этому вопросу.