«Куртки Путина» начали продавать в России

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 17:09
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Отпуск Владимира Путина в Тыве, путин владимир, отпуск, река, рыбалка
В такой ветровке Путин отдыхал на рыбалке в ТувеФото: Официальный сайт Президента РФ © URA.RU

Российская компания «Военторг» открыла продажи так называемых «курток Путина». Демисезонные ветровки, созданные по образцу куртки, в которой президент России Владимир Путин отдыхал в Сибири, появились в магазинах «Армия России».

«Долгое время эта демисезонная ветровка из плотного материала была эксклюзивом президента России. Но теперь ее можно приобрести», — сообщили в пресс-службе «Военторга». В компании отметили, что куртки выпущены в ограниченном количестве.

В подобной ветровке Владимир Путин ездил на рыбалку в Республику Тува в августе 2018 года. Тогда журналисты обратили внимание на то, что президент был одет якобы в куртку американского бренда Abercrombie & Fitch, логотип которого был заклеен лейблом «Армия России», напоминает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему «ничего не известно» по этому вопросу.

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