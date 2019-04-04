Отколовшийся «Уральский пельмень» решил раскрутить поклонников

Мясников пообещал фанатам «миллиарды» просмотров Фото: Вячеслав Мясников, Instagram

Звезда шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников призвал фанатов присылать ему свои песни, стихи и клипы. Авторам лучших произведений он пообещал миллиарды просмотров на YouTube.

Мясников отметил, что многие подписчики уже прислали ему на электронную почту свои работы. «Все стихи читаю, песни слушаю, но всем ответить не могу, так как очень уж вас много. Отвечаю только тем, чьи стихи и песни понравились», — написал участник шоу «Уральские пельмени» на своей странице в Instagram. Он призвал всех желающих поделиться своим творчеством. «С авторами лучших песен я свяжусь, а лучшие клипы выложу у себя на канале в ютуб и их увидят миллиарды человек», — пообещал Мясников.

Ранее Мясников и его коллега Андрей Рожков заявили, что не планируют возобновлять деятельность с основным коллективом «Уральских пельменей». Осенью прошлого года они объявили о создании дуэта и отправились на гастроли отдельно от остальных.