Аэропорт Плеханово — база для вертолетов компании Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Дочерняя компания Utair «ЮТэйр-Инжиниринг» заложила земли федерального значения под аэропортом Плеханово нескольким банкам. Об этом «URA.RU» сообщил депутат облдумы Иван Левченко. Письма с просьбой разобраться в ситуации он направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и генпрокурору РФ Юрию Чайке.

«На встрече с избирателями города Тюмени был поднят вопрос о законности получения кредитов АО „ЮТэйр-Инжиниринг“ под залог земель, принадлежащих Российской Федерации. На данный участок имеются обременения от банков. Прошу проверить законность получения кредитных средств под залог имущества России», — написал Левченко генпрокурору и главе ЦБ.

Согласно документам из кадастровой палаты, которые имеются в распоряжении редакции, земельный участок, на котором находится аэропорт Плеханово, обременен. Среди компаний, в пользу которых установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости, «Банк Балтийское финансовое агентство», «ЮниКредитБанк», «Русь», «МТС-Банк», «Новый инвестиционно-коммерческий банк развития промышленности», «Московский кредитный банк», Сбербанк, «Глобэкс», «Сургутнефтегазбанк», «Финансовая корпорация Открытие», «Россия».

Договор был заключен в конце 2016 года на 12 лет. Кадастровая стоимость участка — 1 444 млн рублей.

В пресс-службу ПАО «Ютэйр» направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с обременением федеральных земель под аэропортом Плеханово.

Ранее агентство сообщало, что по итогам 2018 года Utair показал убыток в 22 млрд рублей. Кроме того, у компании есть два кредита на общую сумму 74,7 млрд рублей, которые перевозчик не в состоянии заплатить.