Представители «Единой России» подвели предварительные итоги кампании, которую проводят участники праймериз по довыборам депутата Госдумы по Серовскому округу.
Как сообщил «URA.RU» представитель партии, активную агитацию ведут только два кандидата — олимпийский чемпион побиатлону Антон Шипулин и заместитель гендиректора агрофирмы «Ариант» Сергей Липанин: «Конкуренция между ними проявлялась на протяжении всей кампании. В частности, провокационным спором между ними запомнились состоявшиеся 4 мая дебаты участников предварительного голосования».
Единороссы отмечают активную и четкую работу Шипулина на встречах с избирателями. Единственной претензией к штабу кандидата стало отсутствие в его газетах и листовках логотипа «Единой России» и неоправданно редкое упоминание названия партии в агитматериалах.
Собеседник «URA.RU» отмечает, что выдвижение Сергея Липанина изначально планировалось как своеобразный стресс-тест штаба Шипулина. Последний по многим аспектам в выгодном свете отличался от основного кандидата. Например, Шипулин — приезжий (прописан в Екатеринбурге), Липанин — местный (большую часть жизни провел на севере региона). Шипулин всегда сосредоточенный, Липанин — открытый и дружелюбный.
По мнению единороссов, попав в стрессовую ситуацию, штаб Шипулина стал работать более интенсивно, скорректировал содержательную часть кампании. Ожидается, что саккумулированный Липаниным электорат будет впоследствии передан Шипулину.
Куратор кампании по довыборам депутата Госдумы по Серовскому округу, депутат Госдумы Максим Иванов воздержался от комментариев.
В штабе Шипулина сообщили, что удивлены утверждению, что кампания Сергея Липанина представляла собой «стресс-тест» для их кандидата. «Липанин вошел в кампанию гораздо позже нас и особенно серьезных шагов не предпринимал», — пояснили в штабе. Голосование на предварительных выборах в Госдуму по Серовскому округу состоится 26 мая.