В Югре мэр просит депутатов избавить его от своих заместителей

Если новая структура администрации Нефтеюганска будет принята, то у Сергея Дегтярева вместо 4 замов останется 2 Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

В Нефтеюганске на рассмотрение городских депутатов внесено предложение об оптимизации структуры администрации. Об этом «URA.RU» заявил источник внутри мэрии.

Как рассказал инсайдер, речь идет о сокращении ставок заместителей главы города. «Предлагается упразднить ставку зама по ЖКХ и переподчинить все напрямую директору департамента жилищно-коммунального хозяйства. А также убрать должность заместителя, отвечающего за работу с силовиками. Сейчас эти кресла в мэрии занимают Андрей Метелев и Сергей Лагойда», — заявил собеседник агентства. По словам источника, это решение будет предложено депутатам на рассмотрение до их ухода на летние каникулы.

Дозвониться до главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева корреспонденту «URA.RU» не удалось. Вице-мэр Андрей Метелев после возбуждения уголовного дела ушел в отпуск и недоступен для общения с прессой. Сергей Лагойда в беседе с журналистом агентства заявил, что не обладает информацией о сокращении именно своей должности. «Структуру администрации предлагается изменить, но я не слышал, чтобы речь шла об оптимизации того функционала, которым занимаюсь я».

Как ранее сообщало «URA.RU», в январе сотрудники ФСБ и СК провели обыски в кабинете, а также в квартире Дегтярева. Позднее выяснилось, что причиной стало незаконное увольнение вице-мэра Сергея Лагойды (бывшего сотрудника ФСБ), а Дегтярев подозревается в превышении полномочий и фальсификации доказательств в суде. Сам Лагойда через суд восстановился на работе. Он курирует департаменты финансов, экономического развития, а также силовой блок.