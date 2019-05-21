В кампанию Текслера готовы вложиться даже противники Дубровского

Желающих поддержать Алексея Текслера (в центре) на выборах больше, чем кажется Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Политологи считают, что попавший в СМИ список возможных спонсоров Алексея Текслера на выборах губернатора Челябинской области нельзя оценивать как узкий круг главы региона. Речь идет о кандидате, которому оказал поддержку президент РФ Владимир Путин, и вокруг такого кандидата должны консолидироваться все элиты региона без исключения.

Официальный старт выборам будет дан 30 мая, когда глава региона отчитается перед заксобранием, а фактически заявит свою предвыборную программу. До этого времени пул ФПГ — активных участников кампании — будет пополняться. Как происходит сплочение элит вокруг врио губернатора — в разговоре с «URA.RU» политолог Андрей Мельников.

— Как вы относитесь к тому, что в списке, попавшем в СМИ, четыре крупных производственника — РМК, ЧЭМК, ЧТПЗ и «Конар»? «Бовид» — это скорее крупный бизнес.

Алексея Текслера — «решение президента — поддержат все» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Я бы скорее обратил внимание на то, что здесь не столько производственники, сколько финансово-промышленные группы, которые, вероятно, вряд ли бы могли раньше собраться вместе. С кем-то из них у экс-губернатора Бориса Дубровского отношения в последнее время были, мягко говоря, натянутые. Если уже не в стадии конфликта. Та готовность, с которой они готовы собраться вокруг Текслера, скорее для него плюс.

— Но пока это оценивают как некий узкий круг Текслера.

— Надо понять главное. Спонсоры финансируют не лично кампанию Текслера, который не является олигархом, и собственных средств у него на выборы нет. Они поддерживают кандидата, которому оказал доверие президент РФ Владимир Путин. Это касается и Магнитогорского металлургического комбината, который при всех раскладах демонстрирует системность. В конце концов, Фирдус Алиев (главный технолог на выборах) вам так и прокомментировал, что «решение президента поддержат все». Ну, или почти все.

— В надежде на будущие преференции?

— Я бы сказал, в надежде на политическую стабильность в регионе. Пример того — встреча Алексея Текслера с депутатами законодательного собрания области 20 мая. Абсолютное большинство депутатов, судя по настрою, готово поддержать Текслера.

Александр Мельников: «Список спонсоров кампании не может быть засекречен» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Может, потому, что большинство депутатов — единороссы?

— Во-первых, Текслер заявил, что может пойти на выборы как самовыдвиженец, а не как кандидат от «Единой России. Кстати, от выступавших руководителей других фракций, а у них будут свои кандидаты, негатива в адрес Текслера не было. А во-вторых, депутаты ЗСО не только члены фракций, но еще и представители финансово-промышленных групп. Тех самых, что уже готовы его поддержать.

— То есть круг Текслера не такой уж узкий?

— Конечно, этот список я бы не стал оценивать не только как окончательный, но и как костяк будущей кампании.

— Могут появиться другие спонсоры?

— Со стопроцентной уверенностью можно сказать, что желающих уже сейчас гораздо больше. А пока речь, насколько я понимаю, идет о готовности нескольких ФПГ принять участие в финансировании выборной кампании Текслера. Само же решение примут позже. Список спонсоров кампании не может быть засекречен. Рано или поздно он появится на официальном сайте облизбиркома. Вот тогда и станет понятно, кто вносит свой вклад в кампании каждого из кандидатов.