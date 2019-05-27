Дума Екатеринбурга потребует вернуть полномочия, позволявшие Тунгусову бороться с губернатором

Выборы в Заксобрание стали последними, когда рекламный рынок контролировала компания Владимира Тунгусова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты думы Екатеринбурга выступят с инициативой о создании новой областной службы по борьбе с распространением в городе незаконной наружной рекламы, либо о возвращении полномочий по управлению рекламным рынком администрации Екатеринбурга. Такие предложения прозвучат 28 мая на заседании думской комиссии по муниципальной собственности

Как заявил «URA.RU» председатель комиссии Михаила Вечкензин, свердловское министерство по управлению государственным имуществом не в состоянии очистить улицы Екатеринбурга от незаконных конструкций. На эти цели МУГИСО ежегодно тратит порядка 44 миллионов рублей. Несмотря на это, по подсчетам Вечкензина, до 80% расположенных сегодня в городе объектов наружной рекламы не согласованы с властными структурами.

«Мы обсудим, как решить эту проблему. Может быть, решим, что целесообразно отдельную службу создать. А может быть, коллеги согласятся с тем, что пора возвращать городу рекламные полномочия, которые МУГИСО реализует неэффективно», — заявил «URA.RU» председатель комитета.

Как ранее сообщало «URA.RU», закон о передаче правительству полномочий по регулированию рынка наружной рекламы в Екатеринбурге был принят в июле 2015 года. Однако вступил он в силу значительно позже. Этим документом областные власти лишили противостоявшую губернатору Евгению Куйвашеву команду бывших руководителей мэрии (эту команду курировал бывший заместитель губернатора Владимир Тунгусов) возможности вести на уличных щитах политическую пропаганду и предвыборную агитацию, а также получать доход от размещения рекламных конструкций.