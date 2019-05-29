Дело экс-главы мэрии Челябинска передали в Свердловский облсуд

Дело Сергея Давыдова пересмотрят в Екатеринбурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска

Свердловский областной суд назначен инстанцией, которая рассмотрит дело бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова. Такое решение принял Верховный суд РФ.

«Сегодня в пресс-службе Верховного суда РФ сообщили об удовлетворении заявления Челябинского облсуда об изменении подсудности при рассмотрении уголовного дела в отношении Сергея Давыдова. В качестве суда апелляционной инстанции определен Свердловский облсуд», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Челябинского облсуда.

Советский райсуд Челябинска 5 марта по ходатайству УФСБ по региону закрыл уголовное дело Давыдова, обвинявшегося в злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ). Силовики объяснили, что экс-чиновник признал вину и частично погасил ущерб. Прокуратура области не согласилась с таким решением и подала апелляцию. Надзорное ведомство считает, что Давыдова надо было судить как руководителя органа местного самоуправления — по ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление главой органа местного самоуправления служебными полномочиями). Это более жесткое обвинение, по нему закрыть дело было нельзя.

Облсуд отказался рассматривать апелляцию прокуратуры и переслал материалы в Верховный суд РФ для направления их в другой регион. Как оказалось, в облсуде работает сестра Давыдова. Поэтому решено было изменить регион рассмотрения апелляции, чтобы избежать обвинений в предвзятости и конфликте интересов.