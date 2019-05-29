В Белоруссии запретили российские конфеты

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 18:16
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В российских конфетах нашли кишечную палочкуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Белоруссия запретила ввозить на территорию страны конфеты «Обыкновенное чудо» фабрики «Славянка». В сладостях нашли кишечную палочку, передает «Лидская газета».

«Инспекция Госстандарта при проведении проверки нашла в „Обыкновенном чуде“ бактерии группы кишечных палочек», — уточняет издание. Как выяснилось позже, конфеты закупали для школьного питания.

Ранее Россия ограничила ввоз яблок и груш из Белоруссии, напоминает агентство Nation News. Причиной эмбарго Россельхознадзор назвал поставки республикой санкционной европейской продукции под видом белорусской. Для борьбы с ложным транзитом из соседней страны ведомство привлекало сотрудников ФСБ.

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