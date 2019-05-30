29 мая 2019

Власти определились с суммой на доплаты к пенсиям

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 05:14
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Митинг против повышения пенсионного возраста. Пермь , пенсионеры, старики, старость, пенсия, пенсионер с палочкой, пенсионная реформа
Пенсионерам добавят немного денегФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Правительство России дополнительно выделит 4,76 млрд рублей в бюджет России на 2019 год для обеспечения социльных доплат к пенсиям. Как указано в пояснительной записке к документу, отправленному в Госдуму, с учетом этих денег финансирование госпрограммы «Социальная поддержка граждан» вырастет до 1,380 трлн рублей.

Деньги правительство выделяет для софинансирования региональной соцдоплаты к пенсиям, пишут РИА «Новости». Сумма будет распределена в том числе на выплаты пособий детям погибших сотрудников МВД (свыше 362 млн рублей), на субсидирование фонда «Центр защиты прав граждан» (70 млн рублей), а также лечение пенсионеров-таможенников в санаториях (42,9 млн рублей), добавляет информагентство Nation News.

Ранее «URA.RU» писало, что президент РФ Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий. Согласно проекту соглашения Евразийского экономического союза (ЕАЭС), стаж работы будет засчитываться на территории всех государств объединения.

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