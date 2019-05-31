Россиянам предложили сократить каникулы и работать в Рождество

По мнению эксперта, оптимальный отдых — с 31 декабря по 3, 4 или 5 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Оптимальным для россиян стал бы отдых с 31 декабря по 3, 4 или 5 января. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «URA.RU» высказала сотрудник кафедры управления трудовыми ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская.

«Я бы объявила 31 декабря выходным днем. <…> Все же прекрасно понимают, что в этот день страна фактически не работает. Это стыдливое нежелание признать реальность меня удивляет», — отметила Варшавская. Также она предложила отказаться от выходного дня 7 января, когда православные россияне отмечают Рождество.

«Я, наверное, скажу не очень политкорректную вещь. Мне непонятно, почему у нас 7 января является выходным днем. У нас светское государство, и далеко не все граждане являются приверженцами православной религии, а мусульмане занимают весомую долю. <…> С 31 декабря по 3-4-5 января — этого вполне хватило бы [для отдыха]», — добавила эксперт.

Она привела пример, что в Европе не бывает таких длинных новогодних каникул, как в России. «Январь — у нас провальный месяц. Есть часть людей, которая нормально отдыхает, а другая часть непонятно чем занимается и потом полмесяца приходит в себя. <…> Я не уверена, что мы можем себе это [длинные каникулы] позволить», — резюмировала Варшавская.

Новогодние каникулы в 2020 году продлятся восемь дней — на два дня меньше, чем годом ранее. Это связано с тем, что 30 и 31 декабря в 2019 году выпадают на понедельник и вторник и являются рабочими. Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предположил в разговоре с «URA.RU», что за сокращение новогодних каникул «выступают алкоголики», потому что им «потом не на что бухать».