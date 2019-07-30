Свердловские депутаты разделили 400 миллионов за 25 минут

Депутаты заксобрания Свердловской области приняли поправки в областной бюджет на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов. В статьи расходов в том числе добавили 235 млн рублей на подготовку к Универсиаде-2023 и 1,3 млн на расходы по оказанию медпомощи гражданам Украины.
Доходная и расходная части бюджета увеличиваются на 0,4 млрд рублей, сообщила министр финансов Галина Кулаченко. Большая часть изменений связана с перераспределением средств между министерствами и департаментами. Так, порядка 100 млн рублей добавили на приобретение спортивных сооружений и 91 млн — на реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». На оплату заключительных работ по конгресс-центру «Екатеринбург Экспо» заложили более 750 млн рублей.
Еще 75 млн пойдут дополнительно на поддержку фермеров. В то же время увеличен объем бюджетных ассигнований для Департамента информполитики губернатора Свердловской области — на 19,9 млн рублей «на обеспечение телевизионного вещания по социально значимым вопросам».
Председатель бюджетного комитета Владимир Терешков указал на то, что результаты первого полугодия по собираемости налогов вызывают беспокойство. В частности, поступления по налогу на доходы физлиц и налогу на прибыль оказались меньше, чем планировалось.