Пока авторитет Овчина сидит в психбольнице, его подельникам в Екатеринбурге выносят приговор

Подсудимый Алексей Дубовой — чемпион России по боксу, призер чемпионата Европы Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

В Железнодорожном суде Екатеринбурга прокурор потребовал приговорить к реальному сроку подельников криминального авторитета Андрея Овчинникова по кличке Овчина. Подсудимые обвиняются в похищении ранее судимого Анатолия Плетухова по кличке Жид.

«Прокурор потребовал для Алексея Дубового 7 лет колонии, а для Владимира Лысенкова 9 лет», — сообщил «URA.RU» Валерий Нагибин, адвокат Дубового.

Адвокат заявил, что если приговор, который озвучат в понедельник 5 августа, будет обвинительный, то он обязательно обжалует его. По мнению адвоката, те, кто действительно участвовал в похищении, до сих пор находятся в розыске.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Плетухов был похищен 19 октября 2017 года с автостоянки на улице Гражданской, 7а. Мужчину насильно усадили в машину и увезли, больше его живым никто не видел. Лишь в начале 2019 года его труп нашли в 80 км от Екатеринбурга — место указал подсудимый Лысенков. Вскрытие показало, что его не убивали, а Плетухов умер от сердечного приступа. Овчина, которого следствие считает организатором похищения, находится сейчас на психиатрической экспертизе в областной психбольнице на Сибирском тракте. Его дело выделено в отдельное производство.