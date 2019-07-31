Врачи выяснили, был ли Навальный отравлен

В крови блогера Алексея Навального, госпитализированного из СИЗО 28 июля, отравляющих веществ не обнаружено. Об этом сообщил главврач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев.
«По результатам выполненных исследований вещества, вызывающие отравление, не обнаружены», — приводит «Интерфакс» слова Токарева. Главврач НИИ имени Склифосовского пояснил, что биоматериалы Навального были доставлены в головную химико-токсикологическую лабораторию из ГКБ №64 29 июля.
Сейчас сам Навальный находится в спецприемнике, где отбывает административное наказание в виде ареста. 28 июля блогера доставили в больницу с отеком лица и покраснением кожи, а уже на следующий день выписали из больницы и отправили обратно, уточняет агентство Nation News. По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, у ее шефа была «острая аллергическая реакция».
Блогер был задержан за призывы к участию в несанкционированной акции. Как сообщал сам Навальный, полицейские ждали его на улице, когда он вышел из дома на пробежку.