Россияне заявили, что не могут побороть рак из-за отсутствия денег

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с раком легкого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Более чем две трети россиян считают, что лечение рака легкого стоит слишком дорого. Мнение жителей России по этому поводу узнал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«72% опрошенных россиян называют существующие методы лечения рака слишком дорогими», — приводит « Коммерсант » результаты опроса ВЦИОМ.

1 августа — Всемирный день борьбы с раком легкого. Почти половина (48%) опрошенных уверена, сейчас нет эффективных методов лечения рака легких. По данным Минздрава, в 2018 году врачи выявили 425 случаев всех видов рака на 100 тысяч населения. Рак легкого чаще встречается у мужчин (48 тысяч), чем у женщин (13 тысяч). Половина всех, кто болел раком легкого, погибла в течение первого года после постановки на учет. При этом чаще всего лечению рака легкого мешает то, что его обнаруживают слишком поздно, отметил замдиректора по лечебной работе НМИЦ онкологии Минздрава Константин Лактионов.

Как писало «URA.RU», ранее Минздрав назвал рак кожи самым распространенным онкологическим заболеванием в России. Самым редким видом онкологии стал как рак кости и суставных хрящей, чуть чаще встречался рак губы, соединительной и других мягких тканей, глотки, а также печени и внутрипеченочных протоков.