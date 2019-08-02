Пермского лесоруба отправили в колонию из-за ошибки работодателя

Мэрия Кунгура посчитала, что мужчина, вырубив деревья, нанес ущерб городу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жителя Кунгура Дениса Агарышева осудили за то, что он вырубил деревья под высоковольтной линией по заказу энергетиков в 2017 году. Теперь его отправили в колонию на 2,5 года, а также постановили выплатить 2,7 млн рублей штрафа.

Заказчики должны были согласовывать работы с Рослесхозом, которому на тот момент принадлежал участок леса. Через год лес стал собственностью муниципалитета, и мужчину обвинили в незаконной рубке и продаже леса, рассказала «URA.RU» жена осужденного. «Денис неоднократно выполнял эти работы, брал разрешение у электриков на вырубку, передавал отчетную ведомость о том, сколько деревьев необходимо срубить. Электрики должны были уведомить Рослесхоз, но они, полагая, что леса городские, начали согласовывать этот вопрос с администрацией города. Чиновники через 1,5 месяца, когда муж уже часть деревьев вырубил, отказали электрикам в проведении работ, ссылаясь на то, что у тех не установлены охранные зоны», — пояснила Яна Агарышева.

В итоге администрация Кунгура обратилась в суд, который вынес Агарышеву обвинительный приговор. Жена осужденного утверждает, что попытки обжаловать решение ни к чему не привели. Женщина намерена подать петицию в федеральные службы и президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать правовую оценку действиям начальника управления городского хозяйства.

Получить комментарий у начальника управления городского хозяйства мэрии Кунгура Антона Белоглазова «URA.RU» не удалось — чиновник находится на выезде.