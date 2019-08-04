На Украине одним кадром из космоса «раскрыли экологическую катастрофу» в Крыму

По мнению украинских журналистов, Крым утонул в нечистотах Фото: Irina Rassvetnaja © URA.RU

Украинское издание «Обозреватель» опубликовало кадры из космоса, которые якобы доказывают экологическую катастрофу в Крыму. На фото изображено пятно, которое украинские журналисты оценили как «прорыв канализационной трубы».

«В бухте Крымского города произошел прорыв канализационной трубы на глубине 36 метров. 70% неочищенных стоков, текущих по этой трубе, всплыли в прибрежной полосе. Сейчас стоки с бактериями, фосфатами и амонием распространяются вдоль побережья», — говорится в сообщении украинского издания.

Снимками из космоса поделился Антон Георг-Копулос, замдиректора севастопольского Морского гидрофизического института РАН. В российских СМИ об экологической катастрофе в Крыму не писали.

Кадры из космоса, на которых видна «экологическая катастрофа»

Фото: скрин из публикации «Обозревателя»