Пермяки встали на защиту завуча школы, где от голода умерла ученица

Пермяки встали на сторону бывшего завуча Краснокамской школы (Пермский край), где от голода погибла девочка. Жители города готовят петицию в защиту сотрудника школы, об этом сообщается в группе «Краснокамск Накипело» в соцсети «ВКонтакте».
«Почему же она (завуч — прим. ред.) оказалась крайней в этой истории? Почему не социальный педагог, в прямые обязанности которого входил контроль „группы риска“? Почему не классный руководитель, который видит детей каждый день?» — пишут авторы обращения в защиту завуча. Петицию готовы подписать десятки пермяков, которые оставляют комментарии в соцсети.
Школьница, которую мать морила голодом, скончалась 16 июля 2018 года. Бывшего завуча школы обвинили в халатности, приведшей к смерти ученицы. По мнению представителей Следственного комитета России, женщина была обязана обратиться в социальные службы, которые бы проверили семью погибшей, но не сделала этого.