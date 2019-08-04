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Пермяки встали на защиту завуча школы, где от голода умерла ученица

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг против цианидов. Невьянск, подписи, петиция
В поддержку завуча выступают десятки пермяковФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Пермяки встали на сторону бывшего завуча Краснокамской школы (Пермский край), где от голода погибла девочка. Жители города готовят петицию в защиту сотрудника школы, об этом сообщается в группе «Краснокамск Накипело» в соцсети «ВКонтакте».

«Почему же она (завуч — прим. ред.) оказалась крайней в этой истории? Почему не социальный педагог, в прямые обязанности которого входил контроль „группы риска“? Почему не классный руководитель, который видит детей каждый день?» — пишут авторы обращения в защиту завуча. Петицию готовы подписать десятки пермяков, которые оставляют комментарии в соцсети.

Школьница, которую мать морила голодом, скончалась 16 июля 2018 года. Бывшего завуча школы обвинили в халатности, приведшей к смерти ученицы. По мнению представителей Следственного комитета России, женщина была обязана обратиться в социальные службы, которые бы проверили семью погибшей, но не сделала этого.

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© Служба новостей «URA.RU»
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