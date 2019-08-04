Украинский боевик застрелил сына бывшего министра ДНР

Украинский боевик застрелил сына экс-министра транспорта провозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Андриенко. Сын бывшего министра, Егор Андриенко, известен как рэпер Борзини.
«С большой горечью сообщаем, что не стало Егора Андриенко „Борзини“», — написано в официальном сообществе рэпера во «ВКонтакте».
Жена покойного, Ксения Андриенко, написала под постом в комментариях, что к убийству её супруга причастен боевик из батальона «Восток» (ДНР) по кличке Хамелеон. Именно этот боец, по ее словам, был с Борзини в одной комнате.
В сообществе рэпера 76 треков. Тройка самых популярных: «Огонь донецких традиций», «Своих не бросаем», «Подгон».
Война в Донбассе идет с 2014 года, когда в Киеве сменилась власть, а Донецкая и Луганская области объявили себя независимыми от Украины. Официальные власти начали войну против сепаратистов.