В машину мэра Екатеринбурга врезался грузовик

ДТП произошло на перекрестке улиц Малышева и Горького Фото: Анна Майорова © URA.RU

Грузовик Scania врезался в автомобиль Toyota мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Инцидент случился в центре уральской столицы, сообщил источник «URA.RU».

ДТП произошло около 15:30 рядом с перекрестком улиц Малышева и Горького. По предварительным данным, у машины, на которой обычно передвигается мэр города, поврежден бампер. Главы Екатеринбурга в момент ДТП в машине не было.

В пресс-службе горадминистрации «URA.RU» пообещали уточнить информацию о ДТП у помощников Высокинского.