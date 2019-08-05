В машину мэра Екатеринбурга врезался грузовик

ДТП произошло на перекрестке улиц Малышева и Горького
Грузовик Scania врезался в автомобиль Toyota мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Инцидент случился в центре уральской столицы, сообщил источник «URA.RU».
ДТП произошло около 15:30 рядом с перекрестком улиц Малышева и Горького. По предварительным данным, у машины, на которой обычно передвигается мэр города, поврежден бампер. Главы Екатеринбурга в момент ДТП в машине не было.
В пресс-службе горадминистрации «URA.RU» пообещали уточнить информацию о ДТП у помощников Высокинского.
Место ДТП с участием машины главы Екатеринбурга Александра Высокинского