В машину мэра Екатеринбурга врезался грузовик

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание с главами муниципальных образований Свердловской области, посвященное реализации национальных проектов. Свердловская область, Верхняя Сысерть, высокинский александр
ДТП произошло на перекрестке улиц Малышева и ГорькогоФото: Анна Майорова © URA.RU

Грузовик Scania врезался в автомобиль Toyota мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Инцидент случился в центре уральской столицы, сообщил источник «URA.RU».

ДТП произошло около 15:30 рядом с перекрестком улиц Малышева и Горького. По предварительным данным, у машины, на которой обычно передвигается мэр города, поврежден бампер. Главы Екатеринбурга в момент ДТП в машине не было.

В пресс-службе горадминистрации «URA.RU» пообещали уточнить информацию о ДТП у помощников Высокинского.

Место ДТП с участием машины главы Екатеринбурга Александра Высокинского
URA.RU

Расскажите о новости друзьям
Авто Происшествия Политика
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...