Суд оставил под арестом сотни миллионов экс-министра Абызова

Московский городской суд оставил под арестом более 437 миллионов рублей экс-министра Михаила Абызова, находящиеся на счетах Открытого правительства РФ.
«Оставить без изменений постановление от 1 апреля, которым вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства обвиняемого на двух банковских счетах», — приводит
В середине июля Мосгорсуд признал законным арест 925 млн рублей, которые находятся на нескольких банковских счетах шести компаний, бенефициарным владельцем которых, по версии следствия, является Абызов. Также были арестованы акции различных компаний, принадлежащие Абызову, стоимость которых варьируется от 10 до 19 млрд рублей.
Весной этого года была арестована недвижимость Абызова: два земельных участка, два жилых дома, три квартиры, четыре комнаты и машино-место.
Абызова обвиняют в афере на четыре млрд рублей. Согласно данным следствия, с 2011 года 2014 он создал и возглавил преступное сообщество, а также похитил мошенническим путем деньги, принадлежавшие «Сибирской энергетической компании» и «Региональным электрическим сетям», уточняет агентство Nation News. Экс-министру грозит до 20 лет лишения свободы.