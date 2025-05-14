Президент Бразилии Лула да Силва планирует вернуться в Москву сразу после завершения своего визита в Китай. Основная цель встречи — обсуждение с президентом России Владимиром Путиным инициатив, связанных с возможными мирными переговорами по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
«Президент Бразилии Лула да Силва намерен вернуться в Москву, чтобы обсудить с Путиным просьбы украинских властей о возможных переговорах и составах делегаций в Стамбуле 15 мая», — пишет ТАСС. В ходе визита Лулы да Силвы в Пекин, Китай и Бразилия выступили с совместным заявлением, в котором поддержали инициативу президента России по запуску мирных переговоров.
На личной встрече 9 мая Лула да Силва и Владимир Путин обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено военной сфере и совместным проектам в области освоения космоса.
Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. В качестве возможной площадки для встречи был назван Стамбул, а датой — 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к встрече с российским лидером в Турции.
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