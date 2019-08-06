В Америке завели уголовное дело на Порошенко

Петра Порошенко обвиняют в отмывании денег Фото: Официальный сайт президента Украины

Панама (государство, расположенное между Центральной и Южной Америкой) возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко. Его подозревают в отмывании денег. Об этом сообщил юрист, бывший замглавы администрации главы государства (при Викторе Януковиче) Андрей Портнов.

«Специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело по статье <…> «преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов», — написал Портнов на своей странице в Facebook. К посту он прикрепил ссылку на официальный документ. Юрист уточнил, что раньше давал показания о том, что Порошенко вместе со своим окружением скрывали в Панаме «преступные доходы, активы и собственность», не уплачивая при этом налоги в бюджет своей страны. Портнов выразил надежду, что новый генпрокурор Украины будет ходатайствовать «об аресте счетов и активов Порошенко по всему миру».

Ранее сообщалось, что бывший президент является фигурантом 11 уголовных дел на Украине, напоминает «Национальная служба новостей». Порошенко уступил свое кресло Владимиру Зеленскому в мае, проиграв ему на выборах. В июле стало известно, что Порошенко уехал с семьей за границу, уточняет агентство Nation News.