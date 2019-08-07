Тренер Валуева умер за рулем автомобиля

Николай Валуев ставил в пример сыну погибшего тренера Instagram, Николай Валуев

Заслуженный тренер России Валерий Дербин, с которым работал бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев, погиб в возрасте 64-х лет за рулем автомобиля в Санкт-Петербурге. Об этом заявил сын погибшего Евгений Дербин на своей странице во «ВКонтакте».

«Вот и не стало моего отца, пусть тебе земля будет пухом», — написал Евгений. Свои соболезнования выразил Валуев, который сотрудничал с погибшим тренером и даже ставил его в пример своему сыну. «Прекрасный спортсмен, его работа в СССР была признана лучшей работой. Специалист от бога, воспитавший огромное количество спортсменов», — цитирует Валуева «Пятый канал».

ДТП произошло утром 7 августа на улице Михаила Дудина. Предположительная причина смерти Дербина — сердечный приступ. Как сообщают СМИ, ему стало плохо за рулем автомобиля. Когда сердце отказало, авто продолжало бесконтрольное движение, пока не врезалось в припаркованные машины.