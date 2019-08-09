Возгорание произошло на складе боеприпасов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В окрестностях Екатеринбурга замечено возгорание на складе боеприпасов, расположенном в поселке Кедровка Березовского городского округа. Об этом «URA.RU» сообщили очевидцы, приславшие в редакцию фото. На снимках виден густой дым над арсеналом и пожарная машина на его территории.

Склад боеприпасов относится к воинской части 92922 Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны. Местные жители называют его «новым» арсеналом — он был построен взамен находящихся неподалеку военных складов в поселке Лосиный, уничтоженных взрывами в июне 1998 года.

«На территории арсенала комплексного хранения проводились плановые практические тренировки с пожарными расчетами, — рассказали „URA.RU“ в пресс-службе Центрального военного округа. — Никакого возгорания на объекта ЦВО в поселке Кедровка под Екатеринбурга не отмечено».

Над воинскими складами — черный дым, на территории арсенала — пожарные машины Фото: читатели «URA.RU»