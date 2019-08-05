В Югре к выборам не допустили кандидатов-скандалистов

Нижневартовская избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам-самовыдвиженцам на пост депутата гордумы. Право бороться за голоса избирателей лишились член радикального движения «Граждане СССР» Рустам Шарипов, инициатор референдумов против концессии коммунальных предприятий Дмитрий Русов и Сергей Павловский.
«Кандидаты не смогли собрать необходимое количество подписей, как того требует закон», — объяснили «URA.RU» причину отказа в регистрации в избирательной комиссии Нижневартовска.
По словам председателя городского избиркома Елены Омаровой, кандидаты не смогли набрать 35 подписей избирателей. В основном, рассказала Омарова, в подписных листах отсутствует часть необходимых персональных данных. Собеседница уточнила, что отбраковка подписей происходила в присутствии кандидатов, и у них было два дня на то, чтобы опротестовать решение, однако протеста не поступило.
Не допущенный к выборам Дмитрий Русов, приверженец «Нижневартовского Совета граждан СССР», заявил, что с решением избиркома не согласен, добавив, что будет опротестовывать его в суде. Рустам Шарипов, член радикального объединения «Граждане СССР», отказался говорить с журналистом агентства, а Сергей Павловский не ответил на звонки.
Ранее стало известно, что в Нижневартовске член секты фанатиков СССР Рустам Шарипов и провокатор Дмитрий Русов баллотируются в гордуму. Выборы состоятся 8 сентября. За единственное депутатское кресло борьбу продолжают Алексей Березин, Юлиана Стецура, Игорь Демьяник, Юрий Мартынов и Константин Бойко.