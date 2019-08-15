Депутат Госдумы ответила уральскому правозащитнику, «разрешившему» шлепать детей

Оксана Пушкина выступила против шлепков в воспитании детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Воспитательные шлепки», об уместности которых высказался детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков, всегда могут перерасти в настоящее насилие над ребенком. Такое заявление сделала депутат Госдумы, член комитета по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

«В свое время, будучи детским правозащитником Московской области, я видела, чем заканчиваются подобные „шлепки“. Сегодня шлепнул, завтра побил, послезавтра выбросил из окна ребенка. Как ненужную вещь», — сказала депутат в разговоре с «Ридусом».

Пушкина подчеркнула, что проблема домашнего насилия является одной из важнейших в наше время. По ее мнению, каждый человек, поднявший руку на своего близкого, заслуживает как минимум презрения окружающих, а как максимум — уголовного преследования.

Накануне Мороков заявил, что при воспитании детей можно использовать шлепки, не причиняющие боли. При этом омбудсмен уточнил, что такая воспитательная мера — не физическое насилие, а контакт, который сигнализирует ребенку о том, что он поступает неправильно. В беседе с телеканалом 360 детские психологи раскритиковали позицию чиновника.