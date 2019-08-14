Уполномоченный по правам ребенка на Урале «разрешил» шлепать детей

Шлепок, не причиняющий боли, можно использовать при воспитании детей. Об этом заявил детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков.
«Может быть, это и шлепок, но не причиняющий боли. Я бы это насилием не назвал. Но это крайний случай», — рассказал Мороков telegram-каналу «Подъем». Он отметил, что это не физическое насилие, а контакт, который сигнализирует ребенку о том, что он поступает неправильно. Он подчеркнул, что шлепок не должен причинять ребенку боль и страдания.
По мнению Морокова, «шлепать» детей можно до двух лет, поскольку сигнальная система в этом возрасте еще не сформирована. «URA.RU» не удалось уточнить, в каком случае детей можно наказывать физически, поскольку омбудсмен не ответил на звонок.
Как писало «URA.RU» ранее, в Свердловской области заявили о росте числа уголовных дел по фактам домашнего насилия. По данным ГУ МВД России по региону, речь идет о повторных случаях побоев в течение года после первого инцидента, который был зафиксирован полицией, отмечает