13 августа 2019

Уполномоченный по правам ребенка на Урале «разрешил» шлепать детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Прессуха в ИТАР-ТАСС с Игорем Мороковым по детскому дому и насилию. Екатеринбург, мороков игорь, жест рукой
Игорь Мороков считает, что детей младше двух лет можно шлепатьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Шлепок, не причиняющий боли, можно использовать при воспитании детей. Об этом заявил детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков.

«Может быть, это и шлепок, но не причиняющий боли. Я бы это насилием не назвал. Но это крайний случай», — рассказал Мороков telegram-каналу «Подъем». Он отметил, что это не физическое насилие, а контакт, который сигнализирует ребенку о том, что он поступает неправильно. Он подчеркнул, что шлепок не должен причинять ребенку боль и страдания.

По мнению Морокова, «шлепать» детей можно до двух лет, поскольку сигнальная система в этом возрасте еще не сформирована. «URA.RU» не удалось уточнить, в каком случае детей можно наказывать физически, поскольку омбудсмен не ответил на звонок.

Как писало «URA.RU» ранее, в Свердловской области заявили о росте числа уголовных дел по фактам домашнего насилия. По данным ГУ МВД России по региону, речь идет о повторных случаях побоев в течение года после первого инцидента, который был зафиксирован полицией, отмечает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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