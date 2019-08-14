Уполномоченный по правам ребенка на Урале «разрешил» шлепать детей

Игорь Мороков считает, что детей младше двух лет можно шлепать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Шлепок, не причиняющий боли, можно использовать при воспитании детей. Об этом заявил детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков.

«Может быть, это и шлепок, но не причиняющий боли. Я бы это насилием не назвал. Но это крайний случай», — рассказал Мороков telegram-каналу «Подъем». Он отметил, что это не физическое насилие, а контакт, который сигнализирует ребенку о том, что он поступает неправильно. Он подчеркнул, что шлепок не должен причинять ребенку боль и страдания.

По мнению Морокова, «шлепать» детей можно до двух лет, поскольку сигнальная система в этом возрасте еще не сформирована. «URA.RU» не удалось уточнить, в каком случае детей можно наказывать физически, поскольку омбудсмен не ответил на звонок.